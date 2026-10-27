Zandweg in Diessen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

De Waterstraat en Raapsteel in Diessen zijn afgesloten voor motorvoertuigen. Dit moet de veiligheid verbeteren en schade aan de zandweg voorkomen.

Gevonden voor jou

De afsluiting geldt voor het onverharde deel van de Waterstraat en Raapsteel. Fietsers en voetgangers kunnen de weg blijven gebruiken, maar voor gemotoriseerd verkeer wordt de toegang geblokkeerd met een paal of rotsblok. De gemeente Hilvarenbeek wil hiermee de kwetsbare gebruikers van de weg, zoals wandelaars en recreatieve fietsers, beter beschermen. Ook wordt schade door verkeer zonder bestemming in het gebied voorkomen, wat de kosten voor onderhoud vermindert. Alternatieve routes voor gemotoriseerd verkeer zijn beschikbaar.