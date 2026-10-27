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Perstorp mag verpakte gevaarlijke stoffen opslaan in Waspik

Het bedrijf Perstorp Waspik B.V. heeft toestemming gekregen van de gemeente Waalwijk om verpakte gevaarlijke stoffen op te slaan aan de Industrieweg 8 in Waspik.

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De omgevingsvergunning voor deze milieubelastende activiteit is op 23 oktober 2026 verzonden. Het gaat om een wijziging in de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen op het terrein. Volgens de gemeente kunnen belangstellenden de stukken digitaal bekijken via het officiële publicatieblad.

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