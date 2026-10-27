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Woningfunctie toegestaan op Meijerij 4 in Riel

De gemeente Goirle heeft toestemming gegeven om een pand in Riel te veranderen van een dienstverleningslocatie naar een woonruimte. Het besluit is op 19 oktober verzonden.

Gevonden voor jou

Het pand aan de Meijerij 4 in Riel mag voortaan gebruikt worden als woonruimte. De eigenaar had op 11 september een aanvraag ingediend om af te wijken van de regels in het omgevingsplan en die aanvraag is nu goedgekeurd. Hiermee verandert de functie van het gebouw van dienstverlening naar wonen.

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