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Emmaloods in Goirle krijgt nieuwe dakpannen
De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het vervangen van de dakbedekking van de Emmaloods aan de Emmastraat. De huidige dakbedekking wordt vervangen door oranje en natuurrode keramische dakpannen.
De vergunning is verleend op 13 oktober 2026 en geldt voor het pand aan de Emmastraat 40 a 1 tot en met 40 a 12. Het gaat om een bouwactiviteit die onderdeel is van het omgevingsplan. Keramische dakpannen worden vaak gebruikt vanwege hun duurzaamheid en esthetische uitstraling.
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