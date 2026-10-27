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Vergunning verleend aan Grand Gaziantep Restaurant in Hoogerheide
De burgemeester van Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor de exploitatie van Grand Gaziantep Restaurant in Hoogerheide.
Het horecabedrijf is gevestigd aan het Oude Raedthuysplein in Hoogerheide. De vergunning is verleend op 22 oktober 2026 en valt onder artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
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