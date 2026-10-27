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Gevelstenen aangepast bij bouwproject in Oeffelt

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de gevelstenen bij Stevensveld 14 en 16 in Oeffelt. Het besluit is genomen op 22 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De wijziging heeft betrekking op een bouwactiviteit onder het omgevingsplan. Het gaat om een aanpassing van de gevelstenen ten opzichte van een eerdere vergunning. De locatie van het project bevindt zich in Oeffelt.

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