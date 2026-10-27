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Dakkapellen toegestaan op woning in Sint Anthonis

Het huis aan de Randweg 88 in Sint Anthonis mag een dakkapel krijgen aan zowel de voor- als achterzijde. De vergunning hiervoor is op 22 oktober 2026 verleend door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Naast het bouwen van de dakkapellen is ook toestemming gegeven om af te wijken van de regels uit het Omgevingsplan. Het besluit volgt na een beoordeling door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk.

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