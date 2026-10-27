Containers en keten geplaatst nabij Pleinstraat in Rijkevoort

In Rijkevoort mogen drie containers, twee keten en één dixi geplaatst worden. Het gaat om een tijdelijke periode van 26 oktober 2026 tot en met 5 februari 2027 bij de Pleinstraat.

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De gemeente Land van Cuijk heeft hiervoor op 22 oktober een vergunning verleend. De objecten komen te staan vlakbij Pleinstraat 26. Deze tijdelijke plaatsing kan bijvoorbeeld bedoeld zijn voor bouw- of onderhoudswerkzaamheden.