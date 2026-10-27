Navigatie overslaan
Ontdek

Hijskraan geplaatst op Stationstraat in Mill, weg tijdelijk afgesloten

Op 29 oktober 2026 wordt een hijskraan geplaatst bij Stationstraat 40 in Mill. Voor deze werkzaamheden is ter hoogte van Spoorstraat 41 een tijdelijke wegafzetting.

Gevonden voor jou

Het plaatsen van de hijskraan is mogelijk gemaakt dankzij een vergunning van de gemeente Land van Cuijk. De werkzaamheden zijn bedoeld voor Stationstraat 40, terwijl een deel van de Spoorstraat tijdelijk wordt afgesloten voor verkeer.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.