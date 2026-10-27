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Hijskraan geplaatst op Stationstraat in Mill, weg tijdelijk afgesloten
Op 29 oktober 2026 wordt een hijskraan geplaatst bij Stationstraat 40 in Mill. Voor deze werkzaamheden is ter hoogte van Spoorstraat 41 een tijdelijke wegafzetting.
Het plaatsen van de hijskraan is mogelijk gemaakt dankzij een vergunning van de gemeente Land van Cuijk. De werkzaamheden zijn bedoeld voor Stationstraat 40, terwijl een deel van de Spoorstraat tijdelijk wordt afgesloten voor verkeer.
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