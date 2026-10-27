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Spandoek geplaatst bij Lavendel in Cuijk

Een spandoek mag van 19 oktober 2026 tot 3 september 2027 geplaatst worden op een grasveld bij Lavendel in Cuijk.

Gevonden voor jou

Het spandoek komt te staan op het grasveld voor het gebouw nabij Lavendel 24, 74 en 154. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 22 oktober 2026 toestemming gegeven voor deze plaatsing.

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