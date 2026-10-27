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Evenementenvergunning verleend voor 2 Uurkes Vurraf in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor 2 Uurkes Vurraf op 6 februari 2027 in de Grotestraat in Cuijk.

Gevonden voor jou

Het evenement vindt plaats op de adressen Grotestraat 23 en 25. De vergunning is op 22 oktober 2026 toegekend. Het besluit maakt het mogelijk om het carnavalsfeest op deze locatie te organiseren.

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