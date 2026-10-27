Stevensbeek: melkfabriek wordt zorgwoningen na renovatie

De voormalige melkfabriek en bedrijfswoning in Stevensbeek worden gerenoveerd tot zorgwoningen. Het college van Land van Cuijk heeft op 22 oktober de vergunning hiervoor verleend.

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Het gaat om het pand aan het Kloosterpad 2 tot en met 18. Naast een technische bouwactiviteit wordt ook rekening gehouden met de monumentale waarde van het gebouw. In het plan zijn zorgwoningen opgenomen, die na renovatie een nieuwe bestemming krijgen.