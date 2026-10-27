Tentsluis en kachel bij Grote Kerk in Breda

Bij de Grote Kerk in Breda mogen op 12 en 13 december een tentsluis en kachel worden geplaatst. De vergunning is op 23 oktober verleend.

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De tijdelijke plaatsing van een tentsluis en kachel bij de Grote Kerk aan het Kerkplein in Breda valt onder de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018. De vergunning geldt voor een periode van twee dagen, van 12 december tot en met 13 december.