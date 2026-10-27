Netwerkavond in Vught over samenwerking met onderwijs

Op maandag 9 november organiseert Vught een netwerkavond voor ondernemers. Tijdens deze bijeenkomst kunnen zij kennismaken met scholen uit Vught en Den Bosch. Het evenement vindt plaats in het gemeentekantoor van 17.15 tot 19.00 uur. De avond draait om samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en maatschappelijke sectoren.

Gevonden voor jou

Tijdens de netwerkavond vertellen vertegenwoordigers van middelbare scholen, mbo-instellingen en hogescholen hoe zij leerlingen en studenten voorbereiden op hun toekomstige loopbaan. Ook laten zij zien welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking met ondernemers, zoals stages en andere manieren waarop jongeren kennismaken met het werkveld.

Bezoekers kunnen niet alleen luisteren, maar ook actief het gesprek aangaan. Onderwerpen zoals het begeleiden van stagiaires, beschikbare talenten in de regio en kansen voor samenwerking met onderwijsinstellingen komen aan bod. Ondernemers kunnen rechtstreeks vragen stellen aan scholen en andere aanwezigen.

Ondersteuning voor ondernemers

Ook bemiddelaars van Wegwijs+, een onderdeel van het Sociaal Domein van de gemeente Vught, zijn aanwezig. Zij helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk en informeren ondernemers over wat zij hierin kunnen betekenen.

Na de presentaties is er ruimte om ervaringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. De avond biedt ondernemers praktische inzichten en mogelijkheden om samenwerkingen aan te gaan.

Praktische details

De netwerkavond vindt plaats op maandag 9 november in het gemeentekantoor van Vught, aan de Secr. van Rooijstraat 1. De ingang bevindt zich tegenover de ingang van de parkeergarage. De bijeenkomst duurt van 17.15 tot 19.00 uur, met inloop vanaf 16.45 uur.