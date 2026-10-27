Bladel lanceert gratis boekje over geldzorgen

De gemeente Bladel heeft een gratis boekje gelanceerd om inwoners te helpen bij geldzorgen. Het boekje, 'Maak jij je weleens zorgen over geld?', werd gepresenteerd tijdens de Focusweek Armoede. Het bevat informatie over regelingen, toeslagen en andere vormen van ondersteuning. Inwoners kunnen het boekje ophalen bij het gemeentehuis of gemeenschapshuizen.

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Het nieuwe boekje biedt een overzicht van beschikbare hulp voor mensen met geldzorgen. Zo kunnen inwoners lezen welke regelingen er zijn, hoe deze werken en waar ze terechtkunnen met vragen. Volgens wethouder Hetty van der Hamsvoort is het doel om op een toegankelijke manier inzicht te geven in alle mogelijkheden.

Het boekje is bedoeld om inwoners wegwijs te maken in het aanbod van hulp en regelingen, omdat velen door de bomen het bos niet meer zien. De gemeente Bladel wil hiermee bijdragen aan het verminderen van armoede en financiële stress onder haar inwoners.

Gratis verkrijgbaar

Inwoners van de gemeente Bladel kunnen het boekje gratis ophalen bij de receptie van het gemeentehuis of in een van de vijf gemeenschapshuizen. Het is ook mogelijk om het boekje thuisgestuurd te krijgen door contact op te nemen met de gemeente.

Met deze actie sluit de gemeente aan bij de landelijke Focusweek Armoede, waarin extra aandacht wordt besteed aan geldzorgen en schulden. Het initiatief werd gelanceerd tijdens een bijeenkomst van het Armoedenetwerk.