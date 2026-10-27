Cornald Maas snapt NPO-besluit: deelname zou artiesten te zwaar belasten

Cornald Maas denkt dat het besluit van de NPO om zich na alle commotie terug te trekken uit het Eurovisie Songfestival "onvermijdelijk" was. Dat laat de presentator uit Bergen op Zoom, die jarenlang het commentaar bij het muziekevenement verzorgde, weten aan het ANP.

"Een deelname zou elke Nederlandse artiest (en het team dat bij de selectie betrokken zou zijn) in de aanloop naar het songfestival te zeer hebben belast", denkt Maas. "Wél is het op z'n zachtst gezegd jammer voor de Nederlandse toekomst van het songfestival en de kansen op een internationaal podium voor (jonge) Nederlandse artiesten."

Maas verzorgde sinds 2004 bijna onafgebroken het commentaar en maakte ook jaren deel uit van de selectiecommissie.