Bergen op Zoom en Woensdrecht stappen naar waterstofnetwerk

De gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht gaan samen met regionale partners onderzoeken of een aansluiting op het waterstofnetwerk technisch en economisch haalbaar is. Op 26 oktober is hiervoor een intentieverklaring ondertekend. Dit biedt bedrijven kansen om te verduurzamen en versterkt het vestigingsklimaat in de regio.

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De beschikbaarheid van waterstof kan een belangrijke rol spelen bij het verduurzamen van bedrijfsprocessen in West-Brabant. Bedrijven in Bergen op Zoom en Woensdrecht kampen met uitdagingen zoals stijgende energieprijzen, netcongestie en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Een regionale aansluiting op het waterstofnetwerk kan helpen deze problemen aan te pakken en tegelijkertijd de regio aantrekkelijker maken voor nieuwe bedrijven.

Intentieverklaring ondertekend

Op 26 oktober 2026 hebben de gemeenten, samen met Hynetwork Services B.V. (Gasunie) en andere betrokken partijen, een intentieverklaring ondertekend. Hiermee spreken zij af om actief mee te werken aan een haalbaarheidsonderzoek. Voor dit onderzoek wordt informatie verzameld over het energieverbruik van bedrijven, mogelijke routes voor de leiding en de geschatte kosten.

De gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, samen met Business Park Aviolanda, nemen het voortouw in dit project. Door samen te werken hopen de partijen een duidelijker beeld te krijgen van wat nodig is om een aftakking van het waterstofnetwerk naar Zuidwest-Nederland mogelijk te maken.

Verdere stappen

Een kerngroep van publieke en maatschappelijke organisaties coördineert de vervolgstappen. Dit omvat het aanstellen van een projectleider en ondersteuning voor bedrijven die willen weten of waterstof geschikt is voor hun processen. De voortgang van het onderzoek en de gemaakte keuzes worden gedeeld met alle betrokkenen.

Of de regio daadwerkelijk wordt aangesloten op het waterstofnetwerk, hangt niet alleen af van de resultaten van het onderzoek, maar ook van beslissingen op rijksniveau. Met de ondertekening van de intentieverklaring laten de partijen zien dat ze zich inzetten voor een duurzame en toekomstbestendige energievoorziening.