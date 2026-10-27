Jongen dreigde met schietpartij op school in Den Bosch om 'vrij te zijn'

Een minderjarige jongen die in maart dreigde met een schietpartij op een vmbo-school in Den Bosch, heeft aan anderen verteld dat hij op die manier graag vrij wilde zijn van school. De kinderrechter in Den Bosch heeft de jongen dinsdag een taakstraf van veertig uur opgelegd.

Luchtbuks

Hij plaatste een bericht op social media waarin hij zei dat er werd geschoten of geschoten zou gaan worden op de school. De jongen zou in het bericht met een vuurwapen hebben gedreigd. Het ging om een luchtbuks.

De verdachte ontkent dat hij het bericht zelf heeft geplaatst. Volgens hem lag de luchtbuks wel op zijn kamer, maar is het wapen van zijn vader. Volgens de rechtbank wijst “al het technische bewijs in de richting van de verdachte”.

'Vrij van school'

“In berichten aan anderen is te lezen dat de verdachte graag vrij wilde zijn van school en dat zou de reden zijn dat hij het bericht heeft geplaatst”, vervolgt de rechtbank. Het is volgens de rechtbank "niet waarschijnlijk" dat iemand anders het dreigement plaatste.