Stroomstoring in Oudenbosch

Oudenbosch kampt sinds vanochtend elf uur met een stroomstoring. De oorzaak is nog niet bekend, en het herstel duurt naar verwachting tot kwart over twee vanmiddag.

Gevonden voor jou

In Oudenbosch, onderdeel van de gemeente Halderberge, is een stroomstoring ontstaan. Het probleem begon om vier minuten over elf. De netbeheerder werkt aan een oplossing, maar de oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

De storing treft onder meer postcodegebied 4731. Het is nog niet duidelijk hoeveel adressen zonder stroom zitten. Naar verwachting is het probleem opgelost rond kwart over twee vanmiddag.