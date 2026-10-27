Geldrop-Mierlo onderzoekt samen investeren in initiatievenfonds

Ondernemer Arno Saasen en Sportraad-voorzitter Yvar de Weerd willen ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties in Geldrop-Mierlo enthousiast maken voor een initiatievenfonds. Samen investeren in lokale uitdagingen staat centraal.

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In Geldrop-Mierlo wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een Stadteland Initiatievenfonds. Arno Saasen en Yvar de Weerd zijn betrokken bij de verkenning en zien kansen om gezamenlijk uitdagingen aan te pakken. Denk aan problemen zoals personeelstekorten, netcongestie en veiligheid op bedrijventerreinen.

De kracht van samenwerking staat hierbij centraal. Volgens de stuurgroepleden kunnen sportverenigingen, culturele organisaties en ondernemers elkaar versterken. Dit moet bijdragen aan een aantrekkelijker gemeente waar wonen, werken, ondernemen en sporten hand in hand gaan.

Ideeën tijdens inspiratiesessie

De stuurgroep organiseert een inspiratiesessie om ideeën en kansen te bespreken. Ze hopen dat zoveel mogelijk ondernemers en organisaties meedenken over de toekomst van Geldrop-Mierlo. Door samen te investeren kunnen initiatieven ontstaan die voor één partij alleen lastig te realiseren zijn.