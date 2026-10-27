Pasfoto’s reisdocumenten gecontroleerd in Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo controleert reisdocumenten die tussen 2 juni en 24 september 2026 zijn aangevraagd. Door een beschadiging aan een scanapparaat kan er een streep op de pasfoto zichtbaar zijn. Betrokken inwoners zijn per brief uitgenodigd voor een inloopmoment. Eventuele vervanging van het document is kosteloos.

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Bij een scanapparaat van de afdeling Burgerzaken in Geldrop-Mierlo is een beschadiging ontdekt die mogelijk invloed heeft gehad op de pasfoto’s van reisdocumenten. Het gaat om aanvragen die zijn gedaan tussen 2 juni en 24 september 2026. Om zeker te stellen dat deze documenten aan de eisen voldoen, worden ze nu gecontroleerd.

Inwoners die mogelijk getroffen zijn, hebben op 26 oktober een persoonlijke brief ontvangen. In die brief worden zij gevraagd om naar een inloopmoment te komen, waar hun reisdocument wordt beoordeeld. Als blijkt dat de pasfoto niet voldoet, kan het document direct worden vervangen. De kosten hiervan neemt de gemeente volledig voor haar rekening.

Waarom is controle nodig?

De beschadiging op de scanplaat kan een dunne streep veroorzaken op de pasfoto. Hoewel dit niet altijd zichtbaar is, kan een afwijking bij grenscontroles vragen oproepen over de echtheid van het document. Om problemen tijdens reizen te voorkomen, wil de gemeente alle documenten met een afwijking vervangen.

Inloopmomenten

De controle vindt plaats op verschillende dagen en tijden, waaronder dinsdag 27 oktober van één tot vijf uur 's middags. Inwoners kunnen ook op andere momenten langskomen, zoals woensdag 28 oktober en donderdag 29 oktober. Naast reguliere tijden zijn er op sommige dagen avonduren beschikbaar. Wie niet kan, kan telefonisch contact opnemen met de gemeente om een ander moment te plannen.

De gemeente benadrukt dat de reisdocumenten technisch in orde zijn en dat de controle puur voorzorg is. Alle betrokken inwoners worden opgeroepen om hun document na te laten kijken, zodat eventuele twijfels over de echtheid worden weggenomen.