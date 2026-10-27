Zwaargewonde bij ongeluk in Reek: wielrenner en auto botsen op elkaar

Een wielrenner is dinsdagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Reek. Het ongeluk gebeurde rond tien uur op de Oude Maasdijk. De fietser is met de ambulance naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Meerdere politiewagens en een ambulance kwamen op de melding van het ongeluk af. Ook de hulp van een traumahelikopter werd ingeroepen. De heli was als eerste op de plek van het ongeluk en landde op de dijk.

Een deel van de Oude Maasdijk werd afgesloten zodat de hulpdiensten makkelijker hun werk konden doen. De politie heeft ook nog onderzoek gedaan op de weg. De precieze oorzaak van de botsing is nog onduidelijk.