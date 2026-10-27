Nieuwe ontmoetlocatie geopend in Venne-Oost

In Venne-Oost is een nieuwe beweeg- en ontmoetlocatie geopend aan de Vivaldistraat in Drunen. De plek is natuurlijk ingericht en biedt ruimte voor spelen, bewegen en ontmoeten. Het is onderdeel van een groter project waarbij 17 plekken in de wijk zijn vernieuwd. Bewoners kunnen de verbeteringen ontdekken via een speciale routekaart.

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De nieuwe locatie in Venne-Oost is ontworpen met natuurlijke elementen, zoals bestaande grote bomen en hoogteverschillen. Deze inrichting nodigt uit tot bewegen en ontdekken. Bewoners hebben eerder hun wensen voor de openbare ruimte gedeeld, waarmee rekening is gehouden bij het ontwerp.

Het project maakt deel uit van een bredere aanpak om de leefbaarheid in de wijk te vergroten. In totaal zijn zeventien plekken vernieuwd of verbeterd, zodat inwoners gestimuleerd worden om vaker naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. De gemeente hoopt hiermee de buurt actiever en gezelliger te maken.

Routekaart voor ontdekkingen

Tijdens de opening riep wethouder Martijn van Esch bewoners op om gebruik te maken van de vernieuwde locaties en ideeën te delen voor activiteiten in de wijk. Bewoners kunnen met een speciale routekaart langs de verbeterde plekken wandelen en zo ontdekken wat de wijk te bieden heeft.

De gemeente Heusden werkt samen met Bijeen en Woonveste om de buurt leefbaar te houden. Tijdens de opening gingen zij in gesprek met buurtbewoners om te horen wat er leeft en welke initiatieven voor meer verbinding kunnen zorgen. Venne-Oost biedt nu nog meer mogelijkheden om samen buiten actief te zijn.