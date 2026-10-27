Stroomstoring in Zevenbergen: herstel verwacht rond half drie

In Zevenbergen is sinds elf uur ’s ochtends een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en naar verwachting is het probleem rond half drie opgelost.

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De stroomstoring treft het postcodegebied 4761 in Zevenbergen, dat onderdeel is van de gemeente Moerdijk. Hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak van de storing.

De werkzaamheden zijn gestart en naar verwachting zal de storing omstreeks half drie vanmiddag verholpen zijn.