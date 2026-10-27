Boomfeestdag in Someren: 195 leerlingen planten bomen

Op dinsdag 3 en donderdag 5 november planten 195 leerlingen bomen in Someren-Heide. Dit gebeurt aan de Bergdijk, tijdens de boomfeestdag. In totaal worden er negen verschillende soorten bomen geplant.

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In Someren-Heide staat de boomfeestdag dit jaar in het teken van ‘Tijdreizen met bomen’. Dit landelijke thema benadrukt de waarde van bomen door de eeuwen heen en richt zich op de toekomst van bossen. De organisatie hoopt hiermee kinderen al op jonge leeftijd te inspireren om na te denken over natuur en duurzaamheid.

De leerlingen planten negen soorten bomen: esdoorn, zwarte els, hazelnoot, meidoorn, inlandse eik, tamme kastanje, zoete kers, winter linde en lijsterbes. De Bosgroep Zuid Nederland heeft hierbij een belangrijke rol, samen met het team Openbare Ruimte van de gemeente Someren.

Educatie en samenwerking

Scholengidsen van het IVN Asten/Someren ondersteunen de leerlingen tijdens de boomfeestdag. De Nationale Boomfeestdag 2026 benadrukt ook het belang van vakmensen in de boomkwekerij en de groene sector. Door op basisscholen aandacht te besteden aan bomen, hoopt de organisatie bij te dragen aan een duurzame toekomst.