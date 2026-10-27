Rij auto’s vernield in Den Bosch: spiegels eraf, krassen en deuken

In de Bossche wijk De Rompert zijn een stuk of vijf geparkeerde auto’s vernield. Ze zijn bekrast, er zijn spiegels afgetrapt en er zitten deuken in. Wie erachter zit en waarom, is niet bekend.

Een voorbijganger zag de schade dinsdagochtend. “Er stond een hele rij auto’s die bekrast waren, met spiegels eraf en deuken erin”, vertelt hij. Hoe en wanneer de auto’s beschadigd zijn, weet hij niet.

Politie ter plaatse

De politie is bij de auto’s geweest. Wat zij over de vernielingen weet, is nog niet bekend.