Paaspop 50 jaar: Rag’n’Bone Man, Clouseau en BLØF eerste namen

Rag’n’Bone Man, Clouseau, BLØF en Rowwen Hèze staan volgend jaar op Paaspop. Het festival in Schijndel maakte dinsdag de eerste vijftig namen bekend voor de jubileumeditie: Paaspop bestaat in 2027 vijftig jaar.

Ook The Opposites, Ronnie Flex & The Fam, The Bausa, De Staat, Job Jobse, Sub Focus, Joey Valence & Brae en Kingfishr komen naar Schijndel. Uiteindelijk moeten er meer dan 350 acts optreden, verspreid over achttien podia en area’s.

Het festival is van vrijdag 26 tot en met zondag 28 maart op De Molenheide in Schijndel. De organisatie verwacht net als vorige jaren zo’n 120.000 bezoekers.

Begonnen in gemeenschapshuis

Paaspop begon in 1977 als eendaags popfestival in het Schijndelse gemeenschapshuis D’n Herd, met een paar honderd bezoekers. Daarna verhuisde het festival naar Manege De Molenheide. In 1996 kwamen de eerste grote circustenten, in 2002 een eigen camping en sinds 2011 duurt Paaspop drie dagen. Sinds 2025 staat het hoofdpodium in The Giant, volgens de organisatie de grootste festivaltent ter wereld.

“Vijftig jaar Paaspop is een absolute mijlpaal”, zegt directeur Chris Seijkens. “Ik ben zelf ooit begonnen als vrijwilliger en heb Paaspop als mededirecteur zien uitgroeien tot het fenomeen dat het vandaag de dag is.” Als persoonlijke hoogtepunten noemt hij onder meer de show van Iggy Pop in 2018 en de optredens van Suicidal Tendencies.

Prijs blijft gelijk

De online verkoop van Early Bird-tickets begint zaterdag om 10.00 uur. Voor het derde jaar op rij verhoogt Paaspop de prijzen niet. Een weekendticket kost 239 euro, met camping 265 euro. Een dagticket voor vrijdag kost 89 euro, voor zaterdag of zondag 99 euro. Bezoekers onder de 18 betalen 179 euro voor drie dagen. Alle prijzen zijn exclusief servicekosten.

Nieuw zijn groepstickets: wie er zeven koopt, krijgt de achtste gratis.