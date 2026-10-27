Woning in Valkenswaard gesloten na vondst harddrugs

Een woning aan de Wilgenroosstraat in Valkenswaard is vanaf dinsdag gesloten. De burgemeester heeft dit besloten nadat de politie daar een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs aantrof.

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De sluiting geldt voor vier maanden en is onderdeel van het Damoclesbeleid, dat sinds 2012 in de gemeente Valkenswaard wordt toegepast. Op 8 september heeft de politie tijdens een onderzoek in de woning cocaïne en methylone gevonden. Beide middelen staan op Lijst I van de Opiumwet, wat betekent dat ze als harddrugs worden beschouwd.

Volgens de politie ging het om een hoeveelheid die aanzienlijk groter is dan wat voor eigen gebruik is toegestaan. Dit wijst erop dat de drugs bedoeld waren als handelsvoorraad. De bevindingen van de politie zijn gerapporteerd aan de burgemeester, die daarop besloot tot sluiting van de woning. De eigenaar en gebruiker van het pand kregen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voordat het definitieve besluit werd genomen.

Damoclesbeleid

Het Damoclesbeleid geeft burgemeesters de bevoegdheid om woningen of panden te sluiten wanneer daar verdovende middelen worden aangetroffen. Dit beleid is gebaseerd op artikel 13b van de Opiumwet en heeft als doel de openbare orde en veiligheid te handhaven, de volksgezondheid te beschermen en het woon- en leefklimaat te verbeteren.

In Valkenswaard wordt dit beleid strikt toegepast, in overleg met het Openbaar Ministerie en de politie. Sinds de invoering is het meerdere keren aangescherpt, waarbij de meest recente wijziging in juli 2022 plaatsvond. De aanpak richt zich op het bestrijden van drugshandel met een ‘one strike you are out’-beleid.