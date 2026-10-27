Klimaatweek in Gilze en Rijen: ontdek duurzaamheid

Van 1 tot en met 8 november staan in Gilze en Rijen duurzaamheid en energie centraal tijdens de Klimaatweek. Er zijn workshops, films en een Repair Café, met activiteiten voor jong en oud.

Gevonden voor jou

De Klimaatweek laat zien dat iedereen op een eigen manier met duurzaamheid bezig kan zijn. Tijdens deze week zijn er in Gilze en Rijen verschillende evenementen om bewustwording rond klimaat en energie te vergroten. Zo kun je gratis naar films of deelnemen aan workshops.

Voor filmliefhebbers worden drie films getoond die klimaat en duurzaamheid als thema hebben. Op zondag 1 november om twee uur ’s middags kun je Wall-E bekijken in De Boodschap in Rijen. Op donderdag 5 november draait Before the Flood om acht uur ’s avonds in De Schakel in Gilze. De week wordt afgesloten met The Age of Stupid op vrijdag 6 november, eveneens om acht uur ’s avonds, in De Molenwiek in Molenschot.

Workshops voor kinderen

Theek5 organiseert twee activiteiten speciaal voor kinderen. Donderdag 5 november is er een creatieve workshop over upcyclen, waarbij oude materialen een nieuw leven krijgen. Deze vindt plaats van kwart voor vier tot kwart voor vijf ’s middags in Rijen. Op vrijdag 6 november, op hetzelfde tijdstip, kunnen kinderen deelnemen aan een Mad Science-workshop waarin ze leren over energie.

Repair Café

Heb je kapotte spullen? Op zaterdag 7 november kun je tussen negen uur en twaalf uur ’s ochtends terecht bij het Repair Café in ’t Trefpunt aan de Kerkstraat in Gilze. Vrijwilligers staan klaar om te onderzoeken of je defecte apparaten of kleding gerepareerd kunnen worden. Weggooien is zo lang niet altijd nodig.