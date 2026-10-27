Hoogeloons Sint Joris gilde wint gemeenteschild

Het Sint Joris gilde uit Hoogeloon heeft zondag het gemeenteschild van Bladel gewonnen. Bij de jaarlijkse schutterswedstrijden op sportpark De Lemelvelden in Hapert streden zes gildes om de prijs.

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De wedstrijden worden elk jaar georganiseerd door de gildes in de gemeente Bladel. Dit keer kwam het Sint Joris gilde uit Hoogeloon als winnaar uit de bus. In een spannende finale stond Hoogeloon tegenover het Sint Joris gilde uit Hapert. Beide teams behaalden 91 punten, maar Hoogeloon wist uiteindelijk te winnen. Wethouder Hetty van der Hamsvoort overhandigde het gemeenteschild aan de winnaars.

Naast de hoofdprijs won Hoogeloon ook in de categorie personeel. Kees van Puijenbroek, lid van het Sint Joris gilde, behaalde een indrukwekkende 72 van de 75 punten. Dit leverde hem de individuele titel op. Burgemeester Maurits van den Bosch reikte hem de bijbehorende prijs uit.

Het evenement vond plaats op zondag 25 oktober en trok de zes gildes uit Bladel samen op het sportpark in Hapert. De jaarlijkse strijd om het gemeenteschild is een traditie waarin sportiviteit en competitie centraal staan.