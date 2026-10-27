Lek in zwembad Etten-Leur: scholieren naar buiten, monteur onwel

Zwembad De Banakker in Etten-Leur is dinsdagochtend ontruimd na een lekkage van chloorgassen. Op dat moment waren er zo'n 35 schoolkinderen aanwezig. Door de vrijgekomen gassen raakte een monteur onwel.

Veel kinderen hadden hun zwemspullen nog aan. Ook hun begeleiders en medewerkers van het zwembad moesten naar buiten.

De monteur was aan het einde van de ochtend bezig met werkzaamheden in de kelder van het zwembad. Toen ontstond het lek en werd de monteur onwel. Hij is daarna buiten behandeld in een toegesnelde ambulance.

Het is onduidelijk hoe het met de man gaat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De veiligheidsregio meldt dat de brandweer rond het middaguur nog druk bezig is om het pand te ventileren en de lekkage te verhelpen. Daarna kan het pand worden vrijgegeven. Wanneer dat precies is, is nog onduidelijk.