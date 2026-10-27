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Auto eindigt boven sloot na botsing met andere wagen in Zeeland

Aangepast
Twee auto's botsen in Zeeland (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Twee auto's botsen in Zeeland (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

Twee auto’s zijn dinsdagochtend op elkaar gebotst op de Korte Dijk in het dorp Zeeland. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de botsing schoot een van de wagens door. Het voertuig kwam boven de sloot, tussen de berm en het weiland, tot stilstand.

Geen brand
Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse, waaronder politiewagens en een ambulance. Later werd ook de brandweer opgeroepen omdat er rook uit een van de wagens kwam, maar van brand bleek uiteindelijk geen sprake. 

Een van de inzittenden is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar niemand raakte gewond.

Twee auto's botsen in Zeeland (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Twee auto's botsen in Zeeland (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).

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