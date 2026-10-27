Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Breda

In Breda zijn sinds elf uur ’s ochtends minder dan 25 adressen zonder stroom. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht dat het probleem rond half vijf vanmiddag is opgelost.

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De stroomstoring begon vandaag om elf uur en 38 minuten en treft adressen in het postcodegebied 4813. Volgens de netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen, wordt nog onderzocht wat de storing heeft veroorzaakt.

Het gaat om een kleine storing, met minder dan 25 getroffen adressen. Naar verwachting is de storing om half vijf vanmiddag verholpen.