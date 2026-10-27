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Stroomstoring in Mill treft minder dan 25 adressen

Aangepast

De stroomstoring in Mill, gemeente Land van Cuijk, is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten zonder stroom tussen 13.32 uur en 13.44 uur.

Gevonden voor jou

Een onverwachte storing zorgde er dinsdagmiddag voor dat enkele adressen in Mill tijdelijk zonder stroom zaten. De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing was.

De stroom was na twaalf minuten weer terug. Het betrof postcodegebied 5451.

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