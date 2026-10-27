Advertentie
Stroomstoring in Mill treft minder dan 25 adressen
• Aangepast
De stroomstoring in Mill, gemeente Land van Cuijk, is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten zonder stroom tussen 13.32 uur en 13.44 uur.
Een onverwachte storing zorgde er dinsdagmiddag voor dat enkele adressen in Mill tijdelijk zonder stroom zaten. De netbeheerder onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing was.
De stroom was na twaalf minuten weer terug. Het betrof postcodegebied 5451.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie