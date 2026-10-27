Geertruidenberg vraagt inwoners om ideeën voor laadprogramma

De gemeente Geertruidenberg werkt aan een nieuw laadprogramma voor 2027-2030 en vraagt inwoners en ondernemers om mee te denken via een enquête.

Gevonden voor jou

Geertruidenberg wil zorgen voor voldoende laadmogelijkheden voor elektrisch vervoer in de komende jaren. Om het nieuwe laadprogramma vorm te geven, kunnen inwoners en ondernemers hun mening geven via een enquête. Het programma zal onder andere aandacht besteden aan openbare laadpalen, snellaadstations en laadvoorzieningen voor bedrijven en elektrische vaartuigen.

Enquête tot 24 november

De enquête is beschikbaar tot en met 24 november en kan online worden ingevuld via de website duurzaamgeertruidenberg.nl. Wie liever een papieren versie wil, kan deze ophalen bij het gemeentehuis in Geertruidenberg.

Doel van het laadprogramma

Met dit nieuwe programma wil de gemeente een toekomstbestendige infrastructuur voor elektrisch vervoer creëren. Daarbij is het belangrijk dat de laadmogelijkheden aansluiten op de wensen en behoeften van de inwoners en ondernemers.