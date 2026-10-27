Snelfietsroute F629 dicht voor aansluiting op fietsbrug

De snelfietsroute F629 wordt van 29 oktober tot en met 10 november afgesloten om aan te sluiten op fietsbrug De Oversteek in Dongen.

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Tijdens de afsluiting worden omleidingen ingesteld. Fietsers moeten rekening houden met een aangepaste route. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de brug totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

Afhankelijk van weersomstandigheden

De planning van de werkzaamheden hangt af van het weer. Bij slecht weer kan de afsluiting langer duren. De actuele situatie wordt in de gaten gehouden om de veiligheid te waarborgen.

De snelfietsroute F629 is een belangrijke verbinding voor fietsers in de regio. De aansluiting op De Oversteek zal de doorstroming verbeteren en het fietscomfort vergroten.