Groeskuilenpark krijgt 15.000 bloembollen voor biodiversiteit

In het Groeskuilenpark in Gemert zijn eind oktober ruim 15.000 bloembollen geplant. Dit biologische mengsel van bloemen trekt bijen, vlinders en andere insecten aan. De bloei begint in februari en gaat door tot juli. Het park krijgt zo meer kleur en biodiversiteit.

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In het nieuwe Groeskuilenpark in Gemert zijn bloembollen geplant om de biodiversiteit te vergroten. Het gaat om een mengsel van biologische soorten zoals narcissen, prairielelies, honingknoflook, irissen en sieruien. Deze rijkbloeiende bloemen hebben een grote aantrekkingskracht op insecten.

De bloembollenstroken zullen van februari tot juli 2027 zorgen voor een kleurrijke bloei. Tijdens die periode krijgen ook de wilde kruiden in het park de kans om te groeien en bloeien. Dit draagt bij aan een levendig en gevarieerd landschap.

Kleur en beleving

Met deze nieuwe aanplant krijgt het Groeskuilenpark extra kleur en beleving. De combinatie van bloemen en kruiden maakt het park aantrekkelijker voor bezoekers en biedt een belangrijke voedingsbron voor insecten zoals bijen en vlinders.

Het park, dat ontworpen is met aandacht voor natuur en biodiversiteit, versterkt hiermee zijn rol als groene ontmoetingsplek in Gemert. De bloei in het voorjaar belooft een opvallend schouwspel voor iedereen die het park bezoekt.