Klimaatweek in Drimmelen met duurzame activiteiten

In de gemeente Drimmelen worden van 2 tot en met 8 november diverse activiteiten georganiseerd tijdens de Klimaatweek. Inwoners kunnen onder meer advies krijgen over woningisolatie, bomen ophalen en kleding ruilen. Ook zijn er wandelingen en open huizen om duurzame inspiratie op te doen.

Gevonden voor jou

De Klimaatweek vindt plaats in heel Nederland en heeft als doel inwoners te inspireren om zich in te zetten voor een beter klimaat. In Drimmelen is er een uitgebreid programma met uiteenlopende activiteiten die mensen bewust maken van duurzame keuzes.

Op woensdag 4 en donderdag 5 november geeft het Energie Bespaarteam gratis advies over woningisolatie en mogelijke subsidies. Ze zijn te vinden op de markt in Made en Lage Zwaluwe, waar bezoekers ook kunnen genieten van een kop soep tijdens het gesprek. Deze sessies duren van negen uur tot half één.

Boom ophalen

Inwoners die een boom of struik hebben gereserveerd tijdens de bomen- en struikenactie van de gemeente kunnen deze op zaterdag 7 november ophalen bij De Bruijn Dier & Tuin in Made. Dit kan tussen negen uur en één uur. Het is handig om een stevige tas of doos mee te nemen voor het vervoer.

Inspiratie bij duurzame huizen

Voor wie wil zien hoe duurzame oplossingen, zoals een warmtepomp, in de praktijk werken, is er de mogelijkheid om een kijkje te nemen bij een woning in de buurt. Via een speciale website kunnen adressen worden opgezocht waar dit mogelijk is.

Wandeling in het bos

Op zondag 8 november organiseert Stichting de AmerKant Op een wandeling in het (B)oerBurgerBos in Hooge Zwaluwe. De tocht, die om half twee begint, laat deelnemers zien hoe bomen en planten zich aanpassen aan het weer en een veranderend klimaat.

Kleding ruilen

De Klimaatweek biedt ook een kans om kleding een tweede leven te geven. Op vier locaties in Drimmelen kunnen inwoners kledingstukken ruilen. Elke deelnemer mag maximaal drie schone en draagbare items meenemen en ruilen voor andere kleding. De ruilacties vinden plaats van woensdag tot en met zaterdag op verschillende plekken in de gemeente.