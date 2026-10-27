Man met 'politieke functie' opgepakt om verkiezingsfraude en corruptie

Een 38-jarige medewerker van het Openbaar Ministerie (OM), die een politieke functie in Oost-Brabant heeft, is dinsdag aangehouden. Hij wordt verdacht van verkiezingsfraude, ambtelijke corruptie, valsheid in geschrifte, computervredebreuk en schending van het ambtsgeheim.

De 38-jarige man kwam eerder dit jaar via een ander strafrechtelijk onderzoek in beeld wegens een verdenking van witwassen, meldt het OM dinsdag. Hij werd toen op non-actief gesteld.

De man werkt bij het landelijk parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Dat zit in Utrecht en gaat over verkeer over weg, water en spoor. Bij het CVOM worden beroepen tegen verkeersboetes beoordeeld en strafbeschikkingen opgelegd voor zware verkeersovertredingen.

In het onderzoek is ook een tweede arrestatie verricht. Dat gaat om een 34-jarige man uit Oost-Brabant, meldt het OM.

Het OM zegt niet meer informatie te delen in het belang van het onderzoek.