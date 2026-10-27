Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Nuenen

Een stroomstoring in Nuenen heeft sinds kwart over drie vanmiddag minder dan 25 adressen getroffen. De netbeheerder verwacht dat het probleem rond half zes opgelost is.

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De oorzaak van de storing is nog niet bekend. De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, onderzoekt wat er aan de hand is.

De storing begon vandaag om één minuut over drie en treft postcodegebied 5672. Naar verwachting zal de stroom rond vijf uur en dertig minuten weer terug zijn.