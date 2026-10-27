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Julian Kuijpers bereikt mijlpaal van 100 wedstrijden voor TOP Oss
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Julian Kuijpers heeft zijn 100e wedstrijd voor TOP Oss gespeeld. De speler bereikte deze bijzondere mijlpaal op 23 oktober 2026.
Julian Kuijpers, speler van TOP Oss, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Hij speelde op 23 oktober 2026 zijn honderdste wedstrijd voor de club.
Met deze mijlpaal onderstreept Kuijpers zijn waarde voor de club. De speler is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste kracht binnen het team. Hij heeft met zijn inzet en prestaties een belangrijke rol gespeeld in de wedstrijden van TOP Oss.
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