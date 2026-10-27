Navigatie overslaan
Ontdek

Julian Kuijpers bereikt mijlpaal van 100 wedstrijden voor TOP Oss

Aangepast

Julian Kuijpers heeft zijn 100e wedstrijd voor TOP Oss gespeeld. De speler bereikte deze bijzondere mijlpaal op 23 oktober 2026.

Gevonden voor jou

Julian Kuijpers, speler van TOP Oss, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Hij speelde op 23 oktober 2026 zijn honderdste wedstrijd voor de club. 

Met deze mijlpaal onderstreept Kuijpers zijn waarde voor de club. De speler is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste kracht binnen het team. Hij heeft met zijn inzet en prestaties een belangrijke rol gespeeld in de wedstrijden van TOP Oss.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

TOP Oss

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.