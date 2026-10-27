TOP Oss wint oefenwedstrijd van Jong Genk

TOP Oss heeft een oefenwedstrijd tegen Jong Genk gewonnen met 3-1. Spelers die onlangs minder speeltijd kregen, stonden op het veld. Visser, Mol en Gokteppe scoorden voor de Brabantse ploeg.

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De wedstrijd tegen Jong Genk bood spelers van TOP Oss die de afgelopen tijd weinig minuten maakten een kans om zich te bewijzen. De Brabanders wisten overtuigend te winnen met een eindstand van 3-1.

TOP Oss gebruikte de wedstrijd om ritme op te doen en de breedte van de selectie te testen. Jong Genk, de beloftenploeg van het Belgische Genk, bood tegenstand maar kon uiteindelijk niet voorkomen dat de TOP Oss de overwinning veiligstelde.