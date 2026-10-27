Stroomstoring in Oud Gastel treft minder dan 1000 adressen

De stroomstoring in Oud Gastel is opgelost. Minder dan 1000 adressen zaten zonder stroom door een beschadigde kabel. De storing begon vanmiddag om zes minuten over drie en was om kwart voor vier verholpen.

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De stroomstoring werd veroorzaakt door graafschade, waarbij een kabel in de grond beschadigd raakte. De getroffen postcodegebieden in Oud Gastel waren 4751XA, 4751XB en 4751XC.

Ook delen van Roosendaal binnen de gemeente Roosendaal hadden te maken met de storing. In totaal waren minder dan 1000 adressen getroffen. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen in de regio beheert, was de storing binnen drie kwartier opgelost.