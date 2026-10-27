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Kabelschade veroorzaakt stroomstoring in Roosendaal

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De stroomstoring in Roosendaal is opgelost. Minder dan 1000 adressen zaten sinds tien over drie vanmiddag zonder stroom door graafschade. De storing eindigde om kwart voor vier.

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De stroomproblemen in Roosendaal en het nabijgelegen Oud Gastel, gemeente Halderberge, waren het gevolg van een beschadigde kabel door graafwerkzaamheden. Minder dan 1000 adressen werden getroffen.

De storing begon om tien over drie vanmiddag. Hoewel de netbeheerder aanvankelijk verwachtte dat het probleem pas om kwart over vijf verholpen zou zijn, was het al om kwart voor vier opgelost.

De getroffen gebieden lagen in de postcodegebieden 4704 en 4751.

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