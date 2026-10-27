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Stroomstoring treft Katwijk: minder dan 25 adressen

Aangepast

De stroomstoring in Katwijk, gemeente Land van Cuijk, is dinsdagmiddag opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanaf 15:27 uur zonder stroom. De storing was voorbij om 15:46 uur.

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De stroom viel dinsdagmiddag uit in delen van Katwijk. Minder dan 25 adressen in de postcodegebieden 5433NB, 5433NC, 5433NK en 5433NL werden getroffen.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend. Volgens de netbeheerder, het bedrijf dat kabels en leidingen beheert, wordt dit nog onderzocht.

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