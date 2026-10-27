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Stroomstoring treft Tilburg: minder dan 25 adressen zonder stroom

In Tilburg zijn minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon vanmiddag rond kwart voor vier en de oorzaak is nog onbekend. De netbeheerder verwacht dat het probleem uiterlijk kwart voor zeven vanavond is opgelost.

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De stroomstoring in Tilburg treft postcodegebied 5044. Op dit moment is de oorzaak van het probleem nog niet duidelijk. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van kabels en leidingen in de regio, is bezig met herstelwerkzaamheden.

Volgens de planning zou de stroomstoring rond kwart voor zeven vanavond verholpen moeten zijn. Tot die tijd blijven minder dan 25 adressen zonder stroom.

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Enexis storingen en onderhoud

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