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Stroomstoring treft Nuland, oorzaak nog onbekend

In Nuland is sinds kwart voor vier vanmiddag een stroomstoring gaande. De oorzaak is nog niet bekend. Naar verwachting wordt het probleem rond zeven uur opgelost.

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De stroomstoring begon vanmiddag in de kern Nuland, onderdeel van de gemeente Den Bosch. De getroffen postcodegebieden zijn 5392, 5391 en 5391. Het is nog onduidelijk hoeveel adressen er zonder stroom zitten.

De netbeheerder, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de stroomvoorziening in deze regio, is bezig met herstelwerkzaamheden. Er wordt verwacht dat de stroom tegen zeven uur vanavond weer terug is.

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