Bergen op Zoom en Woensdrecht onderzoeken waterstofnetwerk

De gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben een intentieverklaring ondertekend om een mogelijke aansluiting op het waterstofnetwerk te onderzoeken. Dit kan bedrijven helpen bij het verduurzamen van hun energievoorziening en bedrijfsprocessen.

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Bedrijven in Bergen op Zoom en Woensdrecht staan voor grote uitdagingen op het gebied van energie. Denk aan de stijgende energieprijzen, de druk op het elektriciteitsnet en de overgang naar duurzamere alternatieven. Een aansluiting op het waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland kan deze uitdagingen deels oplossen. Het zou ook het vestigingsklimaat voor nieuwe bedrijven verbeteren.

Op 26 oktober 2026 hebben de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht samen met andere partners een intentieverklaring ondertekend. Hiermee willen zij actief bijdragen aan een onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van een waterstofaftakking. Onder meer Hynetwork Services B.V., onderdeel van Gasunie, is betrokken bij deze samenwerking.

Samenwerking voor verduurzaming

Het onderzoek richt zich op diverse aspecten, zoals het energieverbruik van bedrijven, mogelijke routes voor een leiding en de kosten. Door informatie te verzamelen en te analyseren, kunnen de betrokken partijen bepalen of een aansluiting op het waterstofnetwerk haalbaar is. Publieke en maatschappelijke organisaties, waaronder Business Park Aviolanda, nemen hierbij het voortouw.

De gemeenten benadrukken dat dit project niet alleen belangrijk is voor de verduurzaming van bedrijfsprocessen, maar ook voor de economische toekomst van de regio. Een sterke, duurzame economie kan nieuwe bedrijvigheid aantrekken en innovatie stimuleren.

Volgende stappen in het proces

Een kerngroep coördineert de vervolgstappen. Deze groep zal een projectleider aanstellen en bedrijven ondersteunen die willen weten of waterstof een geschikte oplossing voor hen is. De voortgang van het onderzoek wordt nauwgezet gedeeld met alle betrokken partijen.

Of de regio uiteindelijk wordt aangesloten op het waterstofnetwerk, hangt af van de uitkomsten van het onderzoek én van beslissingen op landelijk niveau. Toch willen de partijen vanuit de regio alvast een actieve rol spelen in deze ontwikkeling. Daarmee zetten Bergen op Zoom en Woensdrecht een stap richting een toekomstbestendige energievoorziening.