Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Neerloon

In Neerloon, Ravenstein zijn sinds vanmiddag minder dan 25 adressen getroffen door een stroomstoring. De storing begon rond kwart over één en de netbeheerder verwacht deze tegen zeven uur vanavond op te lossen.

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De stroomstoring in Neerloon, een kern binnen de gemeente Oss, is onverwacht ontstaan. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor de kabels en leidingen in de regio, onderzoekt nog wat de precieze oorzaak is.

De getroffen adressen liggen in de postcodegebieden 5356 en 5371. De verwachting is dat het probleem rond zeven uur vanavond verholpen zal zijn.