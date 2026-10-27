Moerdijk pakt slecht zichtbare paaltjes aan voor inclusie

De gemeente Moerdijk werkt aan inclusie door slecht zichtbare paaltjes te verven of te verwijderen. Het project begon in Zevenbergen, waar inwoners de eerste paaltjes wit schilderden.

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In de gemeente Moerdijk worden slecht zichtbare betonnen paaltjes aangepakt om de toegankelijkheid te verbeteren. Het initiatief is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Inclusief Moerdijk 2026-2030, dat streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. In Zevenbergen werd de actie afgetrapt met het verven van tien paaltjes in de straat Ansekerke.

Inwoners en ervaringsdeskundigen

Drie inwoners die hinder ondervonden van slecht zichtbare paaltjes hebben zelf de eerste exemplaren wit gespoten. Dit moet zorgen voor een beter contrast, zodat de paaltjes duidelijker zichtbaar worden. De gemeente onderzoekt daarnaast welke paaltjes niet meer functioneel zijn en zal die verwijderen.

Ruim vijfduizend paaltjes

Moerdijk telt 5.115 afsluitpaaltjes, waarvan 654 betonnen paaltjes binnen dit project vallen. De gemeente wil 542 paaltjes verwijderen, 111 wit verven en één paaltje vervangen door een kunststof exemplaar. Mocht het verwijderen van paaltjes leiden tot onveilige situaties, dan bekijkt de gemeente de mogelijkheid om andere, beter zichtbare paaltjes te plaatsen.

Inclusie breder aanpakken

Het aanpakken van paaltjes is slechts een klein onderdeel van de inclusieplannen. Het uitvoeringsprogramma bevat meer maatregelen om drempels, zowel letterlijk als figuurlijk, te verminderen. De gemeente werkt hierbij samen met inwoners, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties.